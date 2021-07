Dupla foi autuada por posse e uso de droga na 143ª DP. - Foto: divulgação

Dupla foi autuada por posse e uso de droga na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 29/07/2021 18:13

ITAPERUNA - Dois jovens foram detidos com cocaína no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento pela Rua Francisco Severiano Ribeiro abordaram dois suspeitos. Na bolsa do homem de 26 anos foram encontrados oitos pinos de cocaína. Os dois envolvidos confessaram que o entorpecente era para consumo de ambos. A dupla foi autuada por posse e uso de droga na 143ª DP, ouvida e liberada. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.