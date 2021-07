Trabalho dá mais confiança para o retorno às atividades. - Foto: divulgação/PMVS

Trabalho dá mais confiança para o retorno às atividades. Foto: divulgação/PMVS

Publicado 29/07/2021 18:06

ARRE-SAI - A higienização de todas as escolas da rede pública municipal de ensino, seguindo todas as determinações de segurança está sendo realizada em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com o secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva, o trabalho dá mais confiança para o retorno às atividades, atendendo os protocolos de segurança no retorno das aulas presenciais, em agosto. “Nós estamos sempre atentos em atender todos os protocolos de segurança para garantir uma maior tranquilidade nas aulas presenciais que retornarão em agosto”, lembrou o secretário.