O envolvido declarou que vende drogas para se sustentar.Foto: divulgação

Publicado 27/07/2021 19:25

ITAPERUNA - Um jovem de 17 anos foi apreendido após cumprimento de mandado de condução em Raposo, distrito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Uma oficial de Justiça estava de posse da determinação e contou com apoio de um conselheiro tutelar e do 29° BPM (Itaperuna-RJ). Na residência do jovem havia uma planta aparentando ser maconha, 29 sacolés contendo pó branco e materiais utilizados para comercialização de entorpecente.

Toda busca foi acompanhada pela mãe do adolescente. A situação chegou ao conhecimento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que faz acompanhamento do rapaz.

O envolvido declarou que vende drogas para se sustentar. De acordo com laudo pericial, o resultado da planta foi negativo para maconha, já o pó totalizou 22 gramas de cloridrato de cocaína. O suspeito foi autuado no fato análogo de tráfico de drogas na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, ouvido e liberado.