Entrega das geladeiras aconteceu na Prefeitura. - divulgação/PMVS

Publicado 27/07/2021 19:11

Varre-Sai - Seis geladeira foram entregues pela Enel Brasil ao prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, acompanhado do vice-prefeito João Batista de Souza Freitas, do secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos, além do vereador Fabrício Pimentel, nesta segunda-feira (26/07). A entrega das geladeiras aconteceu na Prefeitura e elas serão utilizadas no armazenamento de vacinas contra a Covid-19.

"Agradecemos a Enel e ao Grupo Mulheres do Brasil pela doação de seis geladeiras, destinadas à Secretaria de Saúde. Na oportunidade, quero ressaltar que é um grande benefício no que tange à conservação de vacinas", disse o prefeito Silvestre.

Outros municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense também estão entre os contemplados, entre eles: Italva, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana e Macaé, totalizando 16 cidades da área de concessão da Enel Distribuição Rio. Em conjunto com o Grupo Mulheres do Brasil, A parceria lidera as ações do Unidos Pela Vacina entre o empresariado do Rio de Janeiro e as prefeituras do estado. "Quero agradecer a iniciativa da Enel, juntamente com o Grupo Mulheres do Brasil, pois com essa doação, vamos estar montando pontos de vacinas em todas as unidades da Saúde, o que facilitará o acesso da população à imunização”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri.

Unidos pela Vacina- Lançado em fevereiro deste ano, o Unidos Pela Vacina é uma iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, em conjunto com empresários de todo o país, para acelerar o programa de vacinação da população brasileira. Para identificar as principais necessidades das prefeituras para promover e agilizar a vacinação, o movimento realizou uma pesquisa diagnóstica. O levantamento contou com a participação de 99,9% dos municípios brasileiros e identificou que o armazenamento e transporte adequados das vacinas eram alguns dos principais desafios a serem vencidos.