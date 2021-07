O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 26/07/2021 20:35

ITAPERUNA - Uma pistola da marca Taurus de calibre 380 com seis munições intactas foi apreendida após troca de tiros no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento pela na Rua Coronel Pimenta se aproximaram de dois suspeitos, sendo que um deles estava armado. Foi dada ordem de parada, momento que foram efetuados disparos contra a guarnição. Os agentes revidaram atirando, mas ninguém ficou ferido. Na fuga, o rapaz deixou cair a arma, que foi apreendida pelos militares. O jovem que não havia sido localizado até a publicação desta reportagem foi autuado por porte ilegal de aram de fogo na 143ª DP.