Sidney Anversa Victor, presidente da Abigraf Nacional e Cristhine Samorini, presidente da Findes também participam de painel sobre o mercado gráfico brasileiro. - Firjan/divulgação

Publicado 26/07/2021 19:59

Grandes nomes do mercado gráfico mundial, Frank Romano, professor emérito do Instituto de Tecnologia de Rochester (EUA) e David Zwang, consultor da Zwang & Company, participam do Seminário Internacional do Mercado Gráfico FIGITAL (físico+digital), realizado pela Firjan com apoio da Abigraf Nacional em 30 de julho às 9h30. Ao lado de outras personalidades da indústria brasileira, eles vão debater as transformações nos segmentos de consumo de produtos gráficos e o novo posicionamento da produção gráfica. O seminário é on-line e gratuito e pode ser acessado em www.firjan.com.br/mercadograficofigital.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan, fará a abertura do seminário virtual, que pretende levar informações valiosas sobre o futuro da indústria no setor. Frank Romano, considerado o maior guru da indústria gráfica mundial, vai abordar as transformações nos diversos segmentos de consumo de produtos gráficos e como isso afeta as demandas dessa indústria. Já David Zwang vai pontuar o que as pequenas e médias empresas podem fazer para acompanhar as mudanças e sobreviver no mercado.

Carlos Di Giorgio, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Rio de Janeiro (Sigraf), ressalta que o encontro visa suprir o setor com informações úteis para superar os momentos difíceis de mudança e mostrar que é possível voltar a patamares anteriores à crise. “O evento é importante para trazer esperança para o empresário gráfico e mostrar que nós vamos voltar aos patamares antigos, inclusive com as novas tecnologias”, manifestou o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica do Rio de Janeiro (Abigraf-RJ).

Carla Geraldo, especialista técnica da Firjan SENAI SESI Maracanã, explica que o seminário vai mostrar ainda como o meio digital pode alavancar o setor. “O segmento de consumo está sendo transformado pelos avanços da tecnologia. Por causa disso, as empresas terão que se adaptar para poder acompanhar essas mudanças”, afirma Carla. Para a especialista, o mercado precisa saber lidar com a tecnologia e com as diferentes formas de abordagem aos clientes.

O segundo painel, moderado por Ivo Daflon, vice-presidente do Sigraf, vai discutir a nova postura que as gráficas podem ter perante as mudanças do mercado e das tecnologias de produção. A mesa de debates será composta por Sidney Anversa Victor, da Congraf Embalagens e presidente da Abigraf Nacional; Cristhine Samorini, da Grafitusa e presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo (Siges); Alex Santos, da gráfica ANS; e Valter Zanacoli, da Editora Vozes, diretor da Firjan e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Petrópolis (Sigrap). O encontro será encerrado por Di Giorgio, que também é empresário na Gráfica J. Di Giorgio e diretor da Firjan.

Palestrantes internacionais

Frank Romano – Um dos principais palestrantes da indústria. Tem mais de 60 anos de experiência nas indústrias de impressão e publicação. É professor emérito do RIT (Instituto de Tecnologia de Rochester) e foi por anos editor do International Paper Pocket Pal. É autor de centenas de artigos para publicações na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e Austrália e ocupa o cargo de presidente do Museu da Impressão em Massachussets (EUA).

David Zwang – É o principal consultor da Zwang & Company, especializada em análise de processos e desenvolvimento estratégico nas áreas de informação e impressão de produtos, embalagens e publicações. Sua expertise em otimização de produção, planejamento estratégico de negócios e análise de mercado tem transformado muitos negócios. Desenvolveu treinamentos para a indústria e escreveu inúmeros artigos. Também preside o GWG (Ghent Workgroup).



Seminário Internacional do Mercado Gráfico FIGITAL (físico+digital)

30 de julho às 9h30

SERVIÇO:
Seminário Internacional do Mercado Gráfico FIGITAL (físico+digital)
30 de julho às 9h30
Transmissão em Português - https://www.youtube.com/watch?v=HrtYvvBpUkM

