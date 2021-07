O presidente da Firjan Sul Fluminense, Antônio Carlos Vilela, destaca a recuperação de empregos em Volta Redonda a partir de agosto do ano passado - Divulgação

Por O Dia

07/07/2021

Volta Redonda - O município de Volta Redonda fechou o mês de maio deste ano com saldo positivo de 311 empregos – considerando contratações menos dispensas -, segundo visualização na plataforma Retratos Regionais da Firjan com base em dados do Caged, do Ministério da Economia. Se observarmos o indicador nos últimos doze meses até maio de 2021, o número sobe para 4.462.

Analisando o saldo por segmentos produtivos, em maio o comércio foi quem mais colaborou para o indicador positivo (+155), seguido por serviços (+110) e indústria e construção (+48). As atividades que mais geraram empregos foram o comércio varejista (+ 69), vigilância e segurança privada (+43) e serviços de engenharia (+35).

Vale destacar ainda a comparação do saldo de maio de 2021 com o mesmo mês do ano passado, quando Volta Redonda fechou negativo com -1.400, situação que indica que os desligamentos superaram as contratações.

Segundo o presidente da Firjan Sul Fluminense, Antônio Carlos Vilela, Volta Redonda recuperou os postos de trabalho perdidos no período mais crítico da covid-19. “A cidade perdeu 1.500 empregos de maio a agosto do ano passado. A partir dos quatro meses subsequentes, ainda em 2020, a recuperação contabilizou 4.700 ocupações e se estende por este ano. Volta Redonda superou já, com estes números, o desemprego gerado devido ao covid”, destaca.

A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.



Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. A plataforma pode ser acessada através deste link: www.firjan.com.br/retratosregionais