Cerca de 70 cirurgias de catarata aconteceram nesta terça-feira, dia 6, através do Revi-VER, Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 06/07/2021 18:56

Volta Redonda - Mais 70 cirurgias de catarata foram realizadas nesta terça-feira, dia 6, pelo projeto Revi-VER, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda. Na segunda-feira, dia 5, foram submetidos ao procedimento cirúrgico, 15 pacientes. As cirurgias acontecem em um veículo adaptado que funciona como um centro cirúrgico oftalmológico móvel na Ilha São João. No caminhão ocorrem os atendimentos, incluindo os exames pré-operatórios.

A moradora do bairro Vila Rica/Três Poços, Sônia Maria Barbosa da Silva, esperou a cirurgia por cinco anos e celebrou poder enxergar com maior nitidez novamente. “Melhorou bastante a visão, estou enxergando. Muito feliz. É uma vitória”, comemorou.

O objetivo do projeto é zerar a fila de espera de pacientes que aguardam pela intervenção oftalmológica. Nesta primeira, a meta é realizar 600 cirurgias. Ao todo, a previsão é que 4,5 mil procedimentos sejam feitos. O diferencial da iniciativa do governo municipal é que além da cirurgia, os pacientes fazem exames pré-operatórios e são acompanhados após a intervenção cirúrgica.

“O projeto Revi-VER, além de promover as cirurgias de catarata, vai acompanhar todos os pacientes na recuperação da visão. Esse programa também contribuirá para reorganizar a rede municipal. É um passo para conseguir atender a outras demandas cirúrgicas que estão com fila. E iniciamos com as cirurgias de catarata porque é a nossa maior emergência. As pessoas que estavam na fila de espera corriam risco de perder completamente a visão”, destacou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.