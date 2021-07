Goleiro Jefferson é o novo reforço do Voltaço - Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 09:32

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou a contratação do goleiro Jefferson, de 26 anos, que chega com contrato até o final da Série C deste ano.

O novo reforço tricolor disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Resende, clube pelo qual foi revelado. Além da equipe do Sul Fluminense, Jefferson já defendeu o São Gonçalo, Figueirense-MG, Social-MG, Pérolas Negras, Athletic-MG e Itabaiana-SE, último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço.

“É um prazer enorme estar vestindo esta camisa tão grandiosa e que vem crescendo no cenário nacional a cada ano. Venho muito motivado para grandes conquistas e que papai do céu possa abençoar para que seja uma passagem bem vitoriosa”, falou o novo goleiro do Voltaço.

Jefferson também comentou sobre as suas características em campo.

“Sou um cara aguerrido e que irá lutar sempre por esta camisa, para que possamos conquistar grandes coisas. Tenho a característica de jogar bem com os pés, mas, logicamente, primeiro é fazer o nosso papel embaixo das traves. A torcida do Volta Redonda pode ter certeza que irei vestir esta camisa de todo coração e me empenhar muito por ela”, afirmou.

O presidente Flávio Horta falou sobre a chegada do Jefferson e destacou que ele chega para disputar a posição com o Vinícius Dias.

“Primeiramente, é preciso ressaltar que o Vinícius hoje é o nosso titular, vem fazendo grandes jogos, sendo muito importante para a equipe, e tem toda a nossa confiança. O Jefferson fez um grande Campeonato Carioca, foi um dos destaques do Resende, e chega para brigar pela posição. Com isso, qualificamos muito mais o nosso elenco e sabemos que, em um campeonato longo como a Série C, é importante demais termos um plantel forte e com jogadores que podem entrar e dar conta do recado quando precisar”, declarou.

Reapresentação - O elenco tricolor se reapresentou nesta segunda-feira, dia 5, e iniciou a preparação para a partida diante do Jacuipense-BA, sábado, dia 10, às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.

Nesse primeiro dia de atividade da semana, o elenco foi dividido em dois grupos. Enquanto os atletas que jogaram 45 minutos ou mais fizeram um trabalho de força na academia, os demais jogadores do elenco foram para o CT Oscar Cardoso, onde realizaram um treinamento físico-técnico.