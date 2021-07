Programa vai acompanhar os pacientes em todas as etapas: exames pré-operatórios, cirurgia e pós-cirúrgico - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 19:26

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda antecipou para esta semana a realização das primeiras cirurgias de catarata do projeto Revi-VER. O programa criado pela SMS, no mês de aniversario da cidade, pretende zerar a fila de espera dos pacientes que aguardam pelo procedimento oftalmológico.

Nesta segunda-feira, dia 05, a SMS anunciou que foram realizadas 15 cirurgias no centro cirúrgico oftalmológico móvel, em um veículo adaptado, que está estacionado na Ilha São João. No local, também acontecem os atendimentos, incluindo os exames pré-operatórios.

O início do projeto foi acompanhado pelo prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, do vice-prefeito Sebastião Faria, da secretária municipal de Saúde Maria da Conceição de Souza Rocha, do assessor especial do governo Deley de Oliveira, diretora-geral do HMMR (Hospital Municipal Munir Rafful), Márcia Cury, secretários municipais e de grande parte dos vereadores de Volta Redonda.

O prefeito Neto destacou o retorno das cirurgias de catarata no município e citou que nesta primeira fase a meta é realizar 600 cirurgias, no entanto, o projeto prevê a realização de 4,5 mil cirurgias.

“Iniciamos hoje o projeto Revi-VER para zerar a fila de catarata existe no município. Vamos beneficiar quatro mil moradores, que vão voltar a enxergar com esse projeto, dando dignidade e melhorando a qualidade de vida da nossa população. Há mais de dois anos que não acontecia esse tipo de cirurgia na rede municipal, muitos pacientes recorriam ao Poder Legislativo para solicitar ajuda para operar em outra cidade, essa falta de respeito ao nosso povo não vai acontecer mais. Agradeço a empresa contratada e a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e aos nossos vereadores pelo apoio”, comentou Neto.

De acordo com o prefeito, o valor cobrado pela empresa licitada é de R$ 829,00 incluindo todos os procedimentos. Neto ainda mencionou que o centro cirúrgico oftalmológico móvel foi muito bem avaliado pelo Cremerj.



“O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro) esteve aqui hoje avaliando o espaço e não encontrou nada de irregular, pelo contrário elogiou a estrutura. Contratamos uma empresa excelente com todos os equipamentos de primeira qualidade e o valor cobrado, de todos os exames, cirurgias, colírios e acompanhamento, é de R$ 829,00. Esse é um gol de placa que fizemos para nossa querida Volta Redonda”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, comentou que o projeto vai acompanhar os pacientes em todas as etapas: exames pré-operatórios, cirurgia e pós-cirúrgico.

“O projeto Revi-VER, além de promover as cirurgias de catarata, vai acompanhar todos os pacientes na recuperação da visão. Esse programa também contribuirá para reorganizar a rede municipal, esse é um passo para conseguir atender a outras demandas cirúrgicas que estão com fila. E iniciamos com as cirurgias de catarata porque é a nossa maior emergência, as pessoas que estavam na fila de espera corriam risco de perder completamente a visão. Quero agradecer o apoio do vice-prefeito Sebastião Faria que com sua experiência ajudou na realização dessa iniciativa”, comentou a secretária.

O vice-prefeito Sebastião Faria foi um dos que contribuíram com o projeto Revi-VER devido à experiência na modalidade móvel cirúrgica, que já foi utilizada em outra cidade da região Sul Fluminense.

“Era novidade para muitos a realização do procedimento dentro de um veículo adaptado, gerando uma preocupação inicial, mas a modalidade que estamos realizando em Volta Redonda é comum em outras cidades. Tivemos uma excelente experiência em Angra dos Reis e, por isso, para atender a demanda existe em Volta Redonda estamos implementando aqui”, disse Faria.