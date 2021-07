Após busca ativa, prefeitura descarta aplicação de doses vencidas em Volta Redonda - Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 14:13

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda divulgou que já identificou, através de busca ativa, os 26 moradores que foram vacinados com lote supostamente vencido da vacina contra a covid-19 AstraZeneca (Oxford). O trabalho foi realizado ao longo do fim de semana e teve sequência na manhã desta segunda-feira, dia 05.

De acordo com a SMS, não houve aplicação de doses vencidas em Volta Redonda e que o lote foi recebido pelo município no final de janeiro de 2021. Todo montante foi integralmente utilizado naquele mesmo mês como primeira dose, o que foi constatado após verificação dos cartões de vacinas dos moradores.

Ainda segundo a secretaria, as pessoas que tiverem dúvidas quanto ao registro do seu cartão podem mandar foto do cartão vacinal para o número de WhatsApp: (24) 3339-9654 (mensagem de texto) para verificação.