Neto Colucci destaca que equipe sentiu o forte calor durante a partida - Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 08:40

Voltaço retorna do Ceará com um ponto na mala, após empatar em 1 a 1 com o Ferroviário-CE no estádio Elzir Cabral, em Volta Redonda - Ocom o Ferroviário-CE no estádio Elzir Cabral, em partida disputada no último sábado , dia 4.

Na entrevista coletiva após o confronto, o técnico Neto Colucci comentou a importância de pontuar diante de um adversário direto pelo G4 do grupo A.

“Saímos daqui com o empate, que não era o resultado que queríamos, mas também damos uma freada no Ferroviário. Claro que fica uma sensação ruim, porque estávamos com a vitória na mão e tomamos um gol no final em um lance de falta de atenção, onde poderíamos ter diminuído o cruzamento e ter feito um encaixe de área melhor”, disse.

Neto Colucci ainda falou sobre o desempenho do time no jogo.

“Não atuamos tão bem, não estávamos em um bom dia, sentimos bastante o campo pesado, o vento, o calor, fisicamente não suportamos a partida e tive que fazer mudanças porque alguns atletas cansaram. Mas jogar no Nordeste é isso, precisamos nos adaptar, entregar algo a mais para buscar as vitórias”, declarou.

Agora, o Volta Redonda terá uma sequência de dois jogos no Raulino de Oliveira. O primeiro será diante da Jacuipense-BA, sábado, dia 10, às 11h.

“Precisamos fazer o dever de casa e vencer os dois jogos que teremos no Raulino de Oliveira. É importante conquistar pontos fora, mas isso só vale se cumprirmos nossa obrigação de vencer em casa. Vamos trabalhar bem esta semana para chegarmos fortes no sábado, fazer valer a nossa força no Raulino e conquistar os três pontos diante da Jacuipense”, projetou.