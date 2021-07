Mutirão de Catarata em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

03/07/2021

Volta Redonda - Os moradores de Volta Redonda que possuem encaminhamento médico para realizar cirurgia de catarata, incluindo os que já fizeram o procedimento em um dos olhos, começaram a ser examinados na fase preparatória para a cirurgia. A nova fase teve início na sexta-feira, dia 02.

Para esses dois primeiros dias de exames, cerca de 300 pessoas foram chamadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A avaliação é realizada no posto de saúde localizado na Ilha São João, seguindo os protocolos de segurança.

Os pacientes que tenham encaminhamento médico ou qualquer documento que comprove a necessidade da cirurgia devem procurar o DIPA (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

No total, 600 pessoas são esperadas nesta primeira fase. O mutirão de cirurgia de catarata será realizado a partir do dia 06. São previstas cerca de 60 cirurgias por dia, num centro cirúrgico móvel instalado na Ilha São João.

De acordo com a secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, no total serão feitas, ao final do projeto, 4,5 mil cirurgias. “O serviço foi contratado para podermos zerar a fila de espera que encontramos. Nessa primeira fase serão 600. Mas a expectativa é que em breve todas as pessoas que estão esperando pela cirurgia em Volta Redonda passem pelo procedimento”, explicou.

Ainda segundo a secretária, o Hospital do Retiro voltará a ser um centro de atendimento para as cirurgias de maior complexidade e que um outro local, no próprio hospital ou fora dele está sendo pensado para atender as demandas de pequena e média complexidades, como as cirurgias de catarata entre outras.

A cirurgia de catarata é um procedimento considerado simples para trocar o cristalino, embaçado pela catarata, por uma lente artificial. Em média, a intervenção dura entre 10 a 20 minutos. Os pacientes que estão realizando os exames já saem do local com o dia da cirurgia marcado.