Prefeitura de Volta Redonda emite nota sobre vacinas vencidas Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 08:07

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), emitiu uma nota esclarecendo sobre a notícia das doses vencidas da vacina AstraZeneca contra a covid-19. O comunicado foi divulgado no final da tarde de sexta-feira, dia 2.



Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria de Saúde de Volta Redonda esclarece que o Lote 4120Z005 da vacina AstraZeneca (Oxford) foi recebido pelo município em fevereiro de 2021 e integralmente utilizado naquele mesmo mês como primeira dose, pois a orientação recebida foi a de que, como a segunda dose tinha prazo de doze semanas para aplicação, não deveria haver estoque local.

A reportagem, publicada hoje, 02 de julho, pela Folha de São Paulo identifica 26 pessoas em Volta Redonda como registradas, predominantemente com esse lote, com a aplicação da vacina após sua validade, 14 de abril, em diversas unidades, havendo inclusive registro de unidade com uma única aplicação, o que não tem coerência visto que frascos têm cinco ou dez doses.

Os casos, já identificados pelo município, serão contactados individualmente para verificação das cadernetas de vacinação e correção dos possíveis erros de registro.”