Reunião para tratar sobre aplicativo Taxi.Rio.Cidades - Divulgação

Reunião para tratar sobre aplicativo Taxi.Rio.CidadesDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:35

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, em reunião com o presidente do Sindicado dos Condutores Autônomos do Sul Fluminense, Clóvis Barboza da Silveira, e um grupo de taxistas da cidade apresentou as condições do aplicativo Taxi.Rio.Cidades, o mesmo usado pelos taxistas da cidade do Rio de Janeiro. O encontro aconteceu na noite de quarta-feira, dia 30.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU), Paulo Barenco, também participou do encontro. Na reunião, os motoristas tiveram acesso a uma minuta do convênio para conhecer os detalhes e regras para um futuro contrato.

Publicidade

O Taxi.Rio.Cidades é um aplicativo de corrida de táxi, onde os passageiros poderão acionar o serviço via smartphone 24 horas por dia e ficará disponível em toda a cidade. Ainda segundo o convênio, ao disponibilizar o aplicativo, os taxistas poderão oferecer descontos para os passageiros entre 20 e até 40 %. As corridas poderão ser recebidas com pagamento em dinheiro, através de cartões de débito ou crédito, ou por QRCode.

O presidente do Sindicato disse estar otimista com a chegada do aplicativo. “Esta é uma luta nossa de muito tempo. E para nós, a implantação é uma necessidade para o taxista, para que ele possa oferecer um serviço ágil e prático para o passageiro. Tenho certeza que 90 % dos motoristas vão aderir ao aplicativo, que vai facilitar tanto para o motorista quanto para o usuário. Vai, sem dúvidas, melhorar o fluxo de trabalho. O táxi é tradicional e oferece, principalmente, segurança para o passageiro”, afirma o presidente Clóvis.

Publicidade

Neto aproveitou a reunião para apresentar aos taxistas o projeto de mobilidade urbana da cidade, que vai facilitar o deslocamento não só para os veículos, mas também para os pedestres. “Serão três viadutos, uma ponte, calçadas, faixa para os ônibus, e isso vai facilitar para os táxis também. E, teremos ainda um investimento de R$13 milhões para asfaltar diversas ruas da cidade, em parceria com o Estado”, informou Neto.

O prefeito falou também sobre os pontos de táxi rotativos na cidade e atendeu alguns pedidos da categoria. “Já liberamos três pontos livres, um deles em frente ao Fórum, outro na Paulo de Frontin, Aterrado, próximo a loja de Hortifruti, e na Rua 40, próximo ao Shopping 33”, disse.

Publicidade

Neto também falou que vai atender a colocação de um ponto rotativo em frente ao Supermercado Floresta, no Aterrado, e conversará com a administração do Shopping Park Sul para permitir a entrada dos táxis no estacionamento sem cobrança e, além disso, os táxis estão autorizados a usar a faixa seletiva dos ônibus.

Para concluir a efetivação da implantação do aplicativo, a categoria e o Governo Municipal agendaram uma nova reunião na prefeitura, na próxima quarta-feira, dia 7.