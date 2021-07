Em Volta Redonda, o comércio admitiu 652 pessoas e demitiu outras 497 - Geraldo Gonçalves

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:41

Volta Redonda - O município de Volta Redonda fechou o mês de maio com saldo positivo na relação entre admissões e demissões no mercado de trabalho. Segundo os dados do governo federal, 2.015 pessoas foram contratadas contra 1.704 que foram demitidas, com saldo final de 311 novos empregos gerados.

Com isso, o município alcançou ainda o quinto mês consecutivo de alta na geração de postos de trabalho. Os dados completos estão no site do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados: http://pdet.mte.gov.br/novo-caged?view=default

Na cidade, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira, dia 1º, os destaques são os setores de Comércio e Serviços. O Comércio admitiu 652 pessoas e demitiu outras 497, com saldo positivo de 155 vagas.

A área de Serviços abriu 799 vagas e fechou 689, com 110 a mais nos postos de trabalho criados. A Indústria também se manteve em alta, com 46 novas vagas, enquanto a Construção Civil gerou apenas dois novos empregos entre admitidos e demitidos. Fechando os principais grupos analisados pelo ministério, a Agropecuária foi o único setor em resultado negativo, com duas demissões e nenhuma contratação.

Com o resultado de maio, o saldo acumulado aumentou ao longo de 2021 no município. Com 11.125 postos de empregos criados e 9.233 demissões, Volta Redonda tem agora 1.892 novos postos de trabalho abertos no ano.

A Indústria segue como o carro-chefe da recuperação econômica, com 866 vagas positivas. O setor Serviços tem 569 e vem logo a seguir, com a Construção Civil e o Comércio tendo cada um 231 novas vagas.