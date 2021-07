Voltaço enfrenta o Ferroviário-CE no sábado, dia 3, no estádio Elzir Cabral - Divulgação

O Dia

01/07/2021

Volta Redonda - O Voltaço realizou o seu último treino da semana no CT Oscar Cardoso na tarde desta quinta-feira, dia 1º. Agora, o elenco tricolor segue viagem para enfrentar o Ferroviário-CE no sábado, dia 3, às 15h, no estádio Elzir Cabral.

O Esquadrão de Aço irá embarcar para o Ceará na manhã de sexta-feira, dia 2, às 8h, no Galeão, em um voo direto com chegada prevista para às 11h30. Para este confronto, o Esquadrão de Aço terá o retorno do volante Bruno Barra, que estava suspenso na rodada passada.

O atacante Rômulo Cabral falou sobre a importância da partida e do Esquadrão de Aço retornar com pontos do Ceará.

“Em um campeonato de pontos corridos é muito importante você sempre estar pontuando. Então, você tem que ir lá fora e conquistar os pontos. Estamos preparados, trabalhamos forte a semana toda e esperamos fazer um grande jogo no sábado, anulando os pontos fortes do Ferroviário-CE e exercendo o nosso melhor para sair de campo com os três pontos, que é muito importante”, disse.

O Volta Redonda ocupa a vice-liderança do grupo A, com oito pontos, um a menos que o líder Manaus-AM. Botafogo-PB e Paysandu-PA, ambos com oito pontos, fecham o G4.