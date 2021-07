Polícia Civil prende um dos foragidos da operação 'Reditus' - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:18

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª DP em Volta Redonda prenderam na última segunda-feira, dia 28, um suspeito de tráfico de drogas. O homem foi encontrado no bairro Santa Cruz, no condomínio do Ingá II. Contra ele foi cumprido mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Civil, o homem também é investigado por expulsar e tomar casas de moradores para usar como local de vendas de drogas.

Ainda segundo a polícia, o suspeito era um dos principais alvos da Operação “Reditus”, deflagrada em abril deste ano. O objetivo era prender traficantes da comunidade do Ingá, que expulsavam moradores, ocupavam os imóveis.