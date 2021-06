Seminário sobre logística reversa de embalagens, eletroeletrônicos e óleo lubrificante nesta 4ª feira, dia 30 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 11:54 | Atualizado 30/06/2021 12:00

seminário sobre logística reversa. Durante o evento serão esclarecidas as dúvidas das empresas sobre regulamentos e operacionalização de três importantes cadeias de materiais (embalagens, eletroeletrônicos e óleo lubrificante) e a sujeição ou não das empresas à legislação. Interessados podem assistir gratuitamente através do link A Firjan promoverá nesta quarta-feira, dia 30, das 15h às 17h, um. Durante o evento serão esclarecidas as dúvidas das empresas sobre regulamentos e operacionalização de três importantes cadeias de materiais (embalagens, eletroeletrônicos e óleo lubrificante) e a sujeição ou não das empresas à legislação. Interessados podem assistir gratuitamente através do link https://bit.ly/3zKX14L

Para o Sul Fluminense assim como para as demais regiões do estado, será abordado também a adequação da logística reversa à realidade do interior e as parcerias com organizações locais e municípios.

O presidente da Firjan Sul Fluminense, Antônio Carlos Vilela, explicou que o seminário é fundamental para orientar as empresas a compreender e se adequar à legislação.

“É muito importante, porque as empresas precisam se enquadrar na lei, lei esta que tem como objetivo primordial a sustentabilidade, inclusive dos negócios. Nós recomendamos a participação de todos”, falou.

A logística reversa pós-consumo é um sistema formado por um conjunto de ações de coleta e restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, para que haja reaproveitamento destes elementos ou outras destinações finais ambientalmente adequadas. A adoção deste processo é obrigatória por lei para diversos segmentos da indústria e comércio, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 2010.

Confira a programação:

15h - Abertura

15h10 - Visão geral sobre logística reversa e logística reversa de embalagens em geral

Carolina Zoccoli - Especialista em Meio Ambiente da Firjan



15h40 - Logística reversa de eletroeletrônicos: operacionalização

Henrique Mendes - Gerente de Sustentabilidade da Abinee



16h10 - Logística reversa de embalagens de óleo lubrificante - experiência e fatores de sucesso

Ezio Antunes - Diretor Executivo do Instituto Jogue Limpo



16h30 - Palavra dos gestores públicos: importância do olhar local e parcerias

Alice Hagge - Secretária de Meio Ambiente de Areal e representante da Anamma

Representante da SEAS



17h – Encerramento