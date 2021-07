Covid-19: Volta Redonda vacina pessoas a partir de 47 anos nesta sexta-feira | Volta Redonda | O Dia

Prefeitura de Volta Redonda abre nesta sexta-feira, dia 2, um drive-thru para vacinar pessoas a partir de 47 anos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 14:17

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 02, a vacinação contra covid-19 será destinada para pessoas a partir de 47 anos em Volta Redonda. A aplicação acontecerá no sistema drive-thru na Ilha São João, das 8h às 16h. Conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a diminuição na faixa etária de vacinação foi possível por conta de uma nova remessa de doses previstas para sexta-feira.

Gestantes, puérperas e lactantes poderão ser vacinadas nas unidades de Saúde do município, exceto nos polos covid (249, São João, Volta Grande, Siderlândia e Vila Mury). No caso das lactantes, é importante que elas estejam acompanhadas dos filhos em aleitamento para atualização da caderneta vacinal da criança.

Segunda dose

Quem precisa receber a segunda dose para o completar o ciclo de imunização e se vacinou até 8 de abril com AstraZeneca e 11 de junho com CoronaVac deve procurar uma unidade de Saúde, com exceção aos polos covid.

Para receber a vacina é necessário levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.