Cras no Dom Bosco é reaberto em Volta Redonda - Divulgação

Cras no Dom Bosco é reaberto em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 19:48

Volta Redonda - O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Orozimbo Ferreira da Silva foi reaberto na manhã desta quinta-feira, dia 1º, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. A reinauguração da unidade faz parte das comemorações do mês de aniversário de 67 anos da cidade.

A unidade estava fechada desde o início da pandemia e após passar por uma revitalização retorna com todos os atendimentos de serviços sociais e programas de geração de renda. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

Publicidade

A diretora do Departamento de Proteção Básica Social, Rosane Marques, falou sobre as atividades na unidade. “Temos muitas ações da segurança alimentar, inclusão produtiva com oficinas de artesanato, manicure, cabeleireiro, barbeiro e o telecentro de inclusão digital, que está bem equipado para atender pessoas de todas as idades. Temos ainda as ações dos grupos de convivência com teatro, violão, dança e grupos de convivência de idosos”, contou a diretora.

A coordenadora do grupo da terceira idade Viver é Querer, Sueli Coelho, comentou que os idosos estavam ansiosos para voltar a frequentar as atividades. “Somos 85 participantes e a volta do Cras foi uma beleza. Aqui tem muito espaço, neste auditório, e poderemos nos reunir, sem aglomerar”, disse a coordenadora.

Publicidade

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, foi homenageado, pelo subcomandante do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda, Anderson Cardoso, com um capacete símbolo dos Bombeiros, como agradecimento pela parceria com a corporação.