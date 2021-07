Vacinação contra covid-19 na Ilha São João em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:21

Volta Redonda - Cerca de seis mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19 nesta sexta-feira, dia 02, em Volta Redonda. A informação é do balanço inicial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que aponta mais de 5,6 mil pessoas acima de 45 anos que receberam a primeira dose do imunizante no drive-thru encerrado às 16h, na Ilha São João.

O restante do balancete é referente à vacinação de primeiras doses em grávidas, puérperas e lactantes, incluindo a aplicação de segunda dose que ocorreu nas Unidades de Saúde.

Inicialmente, a prefeitura previa a vacinação de pessoas a partir de 47 anos, mas com a chegada de novas remessas, o município baixou a idade ampliando a imunização para pessoas de 45 anos.