Número de mortes em decorrência da covid-19 apresentam queda em Volta Redonda, de acordo com a SMSDivulgação

03/07/2021

Volta Redonda - Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda uma redução de mais de 60% no número de mortes foi registrada nas últimas semanas. Ainda de acordo o relatório, a redução é atribuída ao avanço da vacinação e a manutenção das medidas de prevenção, como explica o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

“No momento, Volta Redonda está em uma situação de queda no número de óbitos importante. A Secretaria Municipal de Saúde acredita que isso seja em decorrência de dois fatores: o primeiro é a ampliação da vacinação e o segundo, a manutenção dos cuidados pela população: uso de máscaras e outras medidas. Cabe ressaltar que essa situação nos dá esperança, mas não significa uma situação permanente, porque existe a possibilidade de entrada de novas variantes. Por isso, a população deve permanecer tomando os cuidados e monitorando”, disse o médico.

A SMS também ressaltou que o aumento da testagem, do número de unidades disponíveis para tratamento e de leitos hospitalares também foram fundamentais neste processo. Na semana entre os dias 30/05 a 05/06 foram 40 mortes; na seguinte, entre os dias 6/06 e 12/06 o número foi de 24. Já entre os dias 13/06 e 19/06, oito mortes foram registradas, enquanto o período de 20/06 a 26/06 foram seis. Na mais recente, houve o registro de três óbitos por covid-19; entre os dias 26/06 a 1/07.

O município também apresenta uma redução dos índices de internação em decorrência da doença, tanto na ocupação de UTI quanto de clínica médica, na rede pública municipal e na rede privada. Conforme as informações da Vigilância em Saúde, a taxa de ocupação em UTI está em 30% na rede pública desde o fim de maio. Na particular, a taxa registra um pouco mais de 20% de ocupação.

Devido aos números em redução das ocupações hospitalares, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) mantém a região do Médio Paraíba em baixo risco (amarelo) no Mapa de Risco da Covid-19. No geral, o estado do Rio se mantém em bandeira amarela. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social.