Publicado 03/07/2021 10:31

Volta Redonda - O projeto ‘Mulheres: Mãos à Obra’ será retomado em Volta Redonda através de parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh) e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). O objetivo é oferecer cinco cursos gratuitos na área de construção civil para mulheres.

Serão disponibilizados cursos profissionalizantes geridos pelo Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP): pedreiro, eletricista predial, bombeiro hidráulico, acabamento e revestimento predial, e pintura. O primeiro treinamento será o de pedreiro, com previsão de início para agosto, e cada curso dura aproximadamente três meses, com certificação emitida pela Fevre.

As participantes receberão vale-transporte e material e uma aula inaugural está prevista para o dia 16 de julho, véspera do aniversário da cidade.

A decisão para o retorno do projeto foi definida em reunião no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, na terça-feira, dia 29, com a presença de equipes da Smidh e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).