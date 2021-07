Diminuição da faixa etária foi possível após entrega de novas remessas de vacinas ao município - Divulgação

Diminuição da faixa etária foi possível após entrega de novas remessas de vacinas ao municípioDivulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:04

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda amplia a vacinação contra a covid-19 para pessoas de 42 anos ou mais. A aplicação ocorrerá nesta quarta-feira, dia 07, em drive-thru na Ilha São João. O horário será das 08h às 16 horas.

No local, assim como nas edições anteriores, haverá uma área para vacinação de pedestres. É necessário que os moradores apresentem um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Publicidade

A SMS informou que diminuição da faixa etária foi possível por conta da entrega de novas remessas de vacinas pelo Governo Federal. O novo lote chegou ao município na manhã desta terça-feira, dia 06.

2ª dose AstraZeneca e CoronaVac



A aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca (Oxford) acontecerá no drive-thru para os vacinados com a primeira dose até 16/04/2021.

Publicidade

Já a aplicação da segunda dose da CoronaVac será nas Unidades de Saúde, exceto nas unidades dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande, para os vacinados até 16/06/2021.



Vacinação contra a gripe no drive-thru e nas unidades

A campanha de vacinação contra a gripe foi estendida para toda a população a partir de seis meses de idade, além dos grupos prioritários já estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

A aplicação da dose acontece no drive-thru na Ilha São João desta quarta, dia 07, e também nas Unidades de Saúde. Os moradores devem apresentar um documento de identidade e comprovante de residência.



Gestantes, puérperas e lactantes



A vacinação contra a covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes continua nas Unidades de Saúde, exceto nas unidades dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Vila Mury e Volta Grande, no horário de 08h às 16h. A secretaria de Saúde orienta que as lactantes estejam acompanhadas dos filhos em aleitamento para atualização da caderneta vacinal das crianças.