Secretaria de Saúde de Volta Redonda cria cadastro para repescagem na vacinação contra a covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:41

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda criou um cadastramento para repescagem na vacinação contra a covid-19 para os grupos prioritários, que foram previamente determinados pelo Ministério da Saúde.

O cadastro está disponível desde a manhã desta terça-feira, dia 06, no site da Prefeitura de Volta Redonda, na aba coronavírus informações e vacinação, no link: https://cutt.ly/Lmbw7iN.

Segundo o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, o objetivo do cadastro é possibilitar que pessoas que façam parte dos grupos prioritários, e até o momento não procuraram a vacinação, possam ter acesso à primeira dose.

“Pessoas com comorbidades, deficiência, profissionais de saúde – incluído estudantes em período de estágio–, além dos profissionais de educação, do transporte coletivo de passageiros, ferroviários, forças armadas, segurança e salvamento, que ainda não foram vacinados devem se cadastrar”, explicou o médico sanitarista.

Ainda de acordo com o coordenador, as pessoas que possuem contraindicação de alguma vacina ou outra situação também devem fazer a solicitação da vacinação no mesmo formulário. O retorno dos cadastramentos será efetuado em até dois dias úteis por e-mail ou telefone cadastrado.

O procedimento da repescagem pretende agilizar os atendimentos nas Unidades de Saúde, que irão se dedicar integralmente a vacinação por idade acelerando a imunização no município, conforme esclarece a SMS.