Formatura dos alunos dos cursos de inclusão digital e informática básica em VRDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 10:14 | Atualizado 07/07/2021 10:17

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda promove a formatura das primeiras turmas dos cursos de inclusão digital e informática básica realizados em cinco unidades do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do município.

Ao longo desta semana, 138 pessoas irão receber os certificados, entre adolescentes, adultos e idosos. Os cursos, iniciados em março, estavam disponíveis nas unidades dos bairros: Água Limpa, Três Poços, Dom Bosco, Monte Castelo e Retiro.

A programação dos eventos de formatura iniciou na segunda-feira, dia 05, pelo bairro Água Limpa; na terça, dia 06, Três Poços. Nesta quarta-feira, dia 07, é a vez dos alunos do bairro Dom Bosco; na quinta, dia 08, o bairro Monte Castelo; e na sexta-feira, dia 09, o bairro Retiro. Sempre às 14h30.

O conteúdo do curso de Informática Básica incluiu Introdução à Informática; e Pacote Office (Word, Excel e Power Point). A parte de Inclusão Digital para Melhor Idade tem conteúdo diferenciado.

Uma das alunas de inclusão digital fez uma homenagem aos professores. “Ser professor é um missão de Deus. Obrigada pela paciência na hora de ensinar. Somos gratos pela oportunidade e por você ter nos ensinado a lidar melhor com a informática, que hoje está presente em tarefas simples do dia da dia”, agradeceu Cleide Malta Machado Silva.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, disse que faz questão de participar da entrega dos certificados de conclusão do curso de Inclusão Digital/Informática Básica. “Esse contato com a tecnologia pode ajudar no ingresso ao mercado de trabalho ou apenas facilitar o dia a dia das pessoas. Este primeiro curso também serviu para reaproximar a comunidade dos CRASs”.

A diretora do Departamento de Proteção Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, informou que o mesmo curso será levado para outros CRAS. “Vamos fazer uma programação para que todas as comunidades sejam beneficiadas”, falou.

As cinco unidades de CRAS que sediaram o curso seguiram o protocolo de segurança exigido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda para prevenção à covid-19. Cada turma tinha oito alunos para respeitar o distanciamento seguro entre as pessoas, houve higienização das salas na entrada e saída dos alunos; foi disponibilizado álcool gel para higienização das mãos; o material do curso era individual; e foi cobrado o uso correto de máscara.

