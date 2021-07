Prazo prorrogado para inscrições da 31ª edição do Salão de Humor de Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 16:08

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda prorrogou até o dia 25 de agosto as inscrições para 31ª edição do Salão de Humor de Volta Redonda. O novo prazo foi necessário devido aos pedidos dos artistas de Volta Redonda e de outras cidades do Brasil que argumentaram a dificuldade na obtenção das certidões negativas de débito.

“Considerando os pedidos, conseguimos um parecer junto à procuradoria do município para prorrogar o prazo de inscrições do 31º Salão de Humor se Volta Redonda, dispensando a obrigatoriedade das certidões negativas pedidas anteriormente. Desta forma ficará menos burocrático e mais democrático”, disse o secretário da pasta, Anderson de Souza.

e-mail: [email protected] as obras, junto com o documento de identidade, CPF, comprovante de residência, dados bancários e o preenchimento das fichas que constam no anexo do edital, disponível em: Para se inscrever agora, os artistas devem enviar peloas obras, junto com o documento de identidade, CPF, comprovante de residência, dados bancários e o preenchimento das fichas que constam no anexo do edital, disponível em: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br/

Segundo a SMC, as inscrições dos artistas que já nos foram enviadas, com a documentação citada acima, continuam valendo, porém os mesmos podem se inscrever novamente caso queiram. Será considerada apenas a última inscrição de cada artista. “Desta forma, daremos mais oportunidade e condições para que todos os artistas possam participar deste que é um dos maiores salões do humor do país”, disse Anderson.

O Salão de Humor vai premiar nas modalidades Cartoon, Charge, História em Quadrinhos (HQ), Caricatura, além da premiação para a categoria Melhor de Volta Redonda. A participação é gratuita e está aberta a artistas de todo o País.

Cada concorrente poderá inscrever até três trabalhos. Além disso, os nascidos e/ou residentes de Volta Redonda poderão ainda se inscrever na categoria “Melhor de Volta Redonda”, que neste ano tem o tema ‘Meio Ambiente e Consumo Consciente.

Serão conferidos cinco prêmios no valor total de R$ 11,5 mil para os primeiros lugares de cada categoria. Os destaques do Salão de Humor serão expostos em uma galeria online, além de forma presencial no Espaço das Artes Zélia Arbex e em vários pontos estratégicos da cidade.