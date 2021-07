O caso foi registrado na 139ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 26/07/2021 20:19

PORCIÚNCULA - Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, no distrito de Santa Clara, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia em patrulhamento pela Avenida Santa Clara foram informados por populares que uma pessoa estava andando armada pelo local e localizaram o suspeito. Durante revista pessoal, os militares encontraram um revólver da marca Rossi de calibre 22. O envolvido foi autuado por porte ilegal de arma de fogo na 139ª DP e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.