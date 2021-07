A apreensão foi registrada na 143ª DP. - fOTO: DIVULGAÇÃO

A apreensão foi registrada na 143ª DP.fOTO: DIVULGAÇÃO

Publicado 26/07/2021 20:28

ITAPERUNA - Três buchas de maconha, quatro pinos de cocaína e nove invólucros contendo pedras de crack forma apreendidos no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento na Rua Edith da Conceição localizaram pessoas em atitude suspeita. O grupo, ao perceber que os agentes estavam se aproximando, fugiu para um condomínio. Os militares aguardaram o porteiro, momento que os suspeitos se esconderam e não foram localizados. De acordo com a Polícia, eles abandonaram o material entorpecente. A apreensão foi registrada na 143ª DP.