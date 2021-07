A apreensão das drogas foi registrada na 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 26/07/2021 20:46

ITAPERUNA - Sessenta e seis pinos de cocaína e 33 buchas de maconha foram apreendidos no bairro Vinhosa, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que um traficante estava vendendo drogas na Travessa Arnaldo Alves Alcântara, escadaria da pedreira. Com a chegada dos agentes, o suspeito fugiu e não foi localizado. Na fuga ele abandonou o material entorpecente.