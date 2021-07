Cursos ao profissional de segurança pública visam tirar o maior aproveitamento possível de suas vantagens táticas dentro dos princípios de legalidade, necessidade, proporcionalidade e de respeito aos direitos humanos e do cidadão. - Foto: divulgação/PMI

Publicado 27/07/2021 08:51

ITALVA - A Guarda Civil Municipal de Italva, no Noroeste Fluminense participou de um curso de aperfeiçoamento para manuseio tático de tonfa, o bastão similar ao cassetete que pode ser usado na defesa durante operações. As aulas aconteceram nesta segunda-feira, 26, das 7h30 às 16h, no Centro de Treinamento local da Emater Rio, sendo ministradas pelos instrutores GCM Corrêa e Cleber Manhães, do Instituto de Ensino da GCM de Campos dos Goytacazes, instituição comandada pelo GCM Levino. A qualificação representa mais uma medida da prefeitura para investir na segurança pública desenvolvida com intuito de fortalecer e aprimorar o trabalho da Guarda Civil.



Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade de aprender técnicas de controle; chaves; movimentos básicos; condução de detidos, entre outras. A capacitação é uma excelente alternativa para evitar a utilização das armas de fogo e do uso legal da força quando necessário pelo agente público na resolução de conflitos. O treinamento contou com a presença do prefeito, Leonardo Orato Rangel, o Léo Pelanca; o diretor do Departamento de Ordem Pública, sargento PM Navarro, além do comandante da GCM, Vagner Almeida; dos inspetores Israel Pimenta e Gilmara Robaina Carvalho e demais guardas municipais. Veja fotos!





