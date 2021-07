O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: divulgação

Publicado 27/07/2021 19:14

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Ocupantes de um veículo Honda modelo Civic de cor cinza foram abordados por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) na Rodovia RJ-230, próximo à Ponte Santo Eduardo, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Entre as pernas do homem de 49 anos havia uma bolsa contendo 3.640 papelotes de cocaína; 30 munições de calibre 38; R$ 66 e um aparelho celular. Com duas jovens que estavam na carona não havia nada de ilegal.

A condutora do veículo, uma mulher de 43 anos contou ter recebido R$ 283 e um aparelho celular pela corrida. Já o homem relatou ter combinado R$ 1.200 pelo transporte do material que seria entregue em Itaperuna. O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. O homem e a mulher irão responder por tráfico e associação e associação para o tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Polícia Civil. As jovens prestaram depoimentos e foram liberadas.