Agenda do parlamentar incluiu CRAS e a APAE. - Foto: divulgação

Agenda do parlamentar incluiu CRAS e a APAE.Foto: divulgação

Publicado 28/07/2021 22:01

O Senador Romário (PL) visitou nesta quarta-feira (28), o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Romário esteve com o prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, e o Secretário de Governo, Murillo Gouvêa, na Quadra Poliesportiva para conhecer o trabalho social que está sendo realizado.

"Fiquei muito feliz, pois são quase 1000 atendimentos no esporte. E o esporte precisa de uma atenção especial, pois ele tira as crianças das ruas, promove a interação e inclusão social. Além disso, pode transformar o futuro de uma família, como foi o meu caso.", destacou o senador.

Publicidade

A agenda do parlamentar incluiu o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que atente quase 200 famílias, prestando serviço a crianças e jovens, com oficinas e assistência social. A Orquestra Retocando, fez uma apresentação ao som de Aquarela do Brasil.

A manhã teve seu desfecho na APAE, onde Romário conversou com a Presidente Terezinha sobre a Lei Brasileira de Inclusão, na qual foi relator no Senado Federal, sendo sancionada em 2015. De acordo com o Senador Romário, foi um dia muito produtivo e finalizou dizendo que seu gabinete está a disposição para Itaperuna continuar avançando.



Publicidade

Manhã teve seu desfecho na APAE. Foto: divulgação