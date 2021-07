Deputado federal Luiz Lima esteve junto com seu chefe de gabinete, Webert Pedro, visitando a escolinha de futebol coordenada pelo professor Godoí. - Lili Bustilho

Publicado 28/07/2021 21:27

ITAPERUNA - O deputado federal Luiz Lima esteve nesta quarta-feira, 29, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, junto com seu chefe de gabinete, Webert Pedro, visitando o projeto "Passaporte Para a Vitória" do Instituto Léo Moura que foi implementado em janeiro deste ano por meio de emenda do próprio parlamentar. Atendendo 300 crianças de 5 a 17 anos, a ação é coordenada pelo professor Godói sendo oferecido aos participantes todo o material que inclui uniforme, meião e chuteira.

O projeto Godoy comemora mais de 8 mil atendimentos gratuitos na cidade em seus 20 anos dedicados ao esporte com a faixa etária a partir de 5 anos. Atualmente, Godói, em seu projeto social, oferece à população além do futebol também aulas de natação por meio do projeto 'Nadando com Energia' (Enel) que trabalha com atletas de 5 anos a 14.

Para o professor a verba destinada pelo deputado federal Luiz Lima é o diferencial para o núcleo de Itaperuna ser mantido. Na região o núcleo de São José de Ubá fechou devido a possíveis problemas financeiros. "Sou grato ao Luiz Lima porque essa verba é essencial. Não funcionamos sem esse apoio financeiro. É gratificante ver nos olhos de cada aluno a satisfação proporcionada pelo Passaporte para a Vitória", ressalta Godói.