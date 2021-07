O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 29/07/2021 18:18

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação do 29° BPM (Itaperuna-RJ) realizada no bairro Pimentel Marques, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Durante patrulhamento de rotina os militares se depararam com um suspeito, conhecido por envolvimento com a venda de entorpecentes. Foi dada ordem de parada, mas o homem não obedeceu, correu para sua casa e fugiu pelos fundos.

Os agentes fizeram contato com o homem que reside juntamente com o suspeito. Em seguida, realizadas buscas no imóvel. No quintal, em um buraco no muro, havia um carregador contendo 12 munições de calibre 380. A mulher estava na residência e nas mãos dela os agentes encontraram uma camisa contendo o total de 245 sacolés de cocaína. O flagrante foi registrado na 144ª DP e a mulher permaneceu presa à disposição da Polícia Civil. O homem prestou depoimento e foi liberado.