O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Publicado 29/07/2021 18:19

ITAPERUNA - Dois jovens foram flagrados com maconha após abordagem no Morro do Castelo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) em patrulhamento de rotina pela Rua Coronel Pimenta viram que os rapazes ao perceberem a aproximação da guarnição tentaram se livrar de algo. Em seguida, foi recolhido pelos militares dois tabletes de maconha. Os suspeitos foram revistados e nada de ilegal encontrado. Os envolvidos foram autuados por posse e uso de droga na 143ª e liberados após o registro de ocorrência. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.