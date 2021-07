CCLGBT Noroeste fica na Praça Ary Parreiras, número 25, Solar da Dona Brasileira, Centro de Miracema. - Foto: divulgação

Publicado 29/07/2021 18:36

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH) do Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, nesta quinta-feira, 29, o primeiro Centro de Cidadania LGBT (CCLGBT) do Noroeste Fluminense, em Miracema, no Noroeste Fluminense. O Centro oferece todo o suporte necessário à população LGBTQIA+, com atendimento psicológico e social, além de acompanhamento jurídico dos casos denunciados.

A unidade é uma parceira da SEDSODH com a prefeitura de Miracema. Os atendimentos serão feitos de forma presencial, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Nós últimos anos a SEDSODH tem aprimorado parcerias com prefeituras do estado para ampliar a rede de centros de atendimento às população LGBTQIA+. Ao todo, hoje são 13 centros no estado. A expectativa da secretaria é ampliar ainda mais a rede de centros de atendimento já este ano. O CCLGBT Noroeste fica na Praça Ary Parreiras, número 25, Solar da Dona Brasileira, Centro de Miracema.