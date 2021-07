Ao todo, o concurso conta com 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37 - Foto: reprodução internet

Publicado 29/07/2021 19:00

As inscrições para o concurso Banco do Brasil foram prorrogadas, de acordo com o edital de retificação publicado no Diário Oficial da União, até as 23h59 do dia 7 de agosto, através do site da Fundação Cesgranrio ( AQUI ). São 2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios;- 240 vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia, e outras 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI. Entre as oportunidades há vagas para municípios da região entre eles Aperibé, Cambuci, Italva, Itaocara, Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Campos dos Goytacazes, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Nova Friburgo e Santa Maria Madalena.

O cargo de escriturário possui nomenclaturas específicas para uso no relacionamento com o mercado, que variam de acordo com a unidade em que o funcionário está lotado. Para este concurso, os candidatos podem concorrer para Agente Comercial, que trabalha na rede de agências do BB, em todo o país, ou para Agente de Tecnologia, que assume na área de Tecnologia, em Brasília. As inscrições têm valor de R$ 38,00. A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro de 2021 e seguirá os protocolos de prevenção à Covid-19, conforme regras do edital. No estado do Rio, as provas serão realizadas em Campos ou no Rio de Janeiro. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF/Macrorregião/Microrregião e a cidade de realização das provas.

Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação. As provas irão conter questões de Conhecimentos Básicos (25 questões): Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro e Conhecimentos Específicos (45 questões), de acordo com a vaga pretendida: – Agente de Tecnologia: Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação. – Agente Comercial: Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais, ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, o Banco concede a cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Há possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; e previdência complementar. Os funcionários do BB possuem, ainda, acesso à Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB).