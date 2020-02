Prorrogadas as inscrições para a Guarda Municipal de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - As inscrições do concurso da Guarda Municipal de Nova Iguaçu foram prorrogadas até o dia 1º de março, assim como o prazo de solicitação de isenção da taxa de inscrição, este até esta quarta-feira, dia 12. A medida se deve aos problemas ocorridos em São Paulo com as fortes chuvas que assolam a cidade desde o último domingo.

A região já decretou estado de calamidade pública, principalmente na área em que a RBO Concursos, organizadora do concurso, está localizada. Segundo a empresa, houve a desconexão dos sistemas com o provedor de internet hospedeiro do site, o que dificultou o acesso dos pretendentes ao concurso. O site é http://www.rboconcursos.com.br/ A criação da Guarda Municipal é um sonho antigo da população, que já conta com o programa Segurança Presente, existente no Centro e Austin, em uma parceria com o Governo do Estado. A oferta inicial é de 200 vagas, sendo 100 para contratação logo após o resultado e outras 100 em cadastro de reserva para serem preenchidas durante o prazo de validade da seleção, de dois anos, podendo dobrar. Candidatos de ambos os sexos que tenham nível médio podem concorrer. A prova objetiva acontece no dia 22 de março.Das 200 vagas oferecidas, 170 são para homens e 30 para mulheres. Outra exigência para se inscrever no concurso é que os candidatos devam ter idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação na categoria B (no ato da posse). Os vencimentos iniciais são de R$ 1.651,95, mas durante o curso de formação os aprovados receberão 50% desse valor, ou seja, R$ 825,97.Entre os benefícios oferecidos estão o auxílio-transporte, de aproximadamente R$ 150. Os guardas poderão exercer suas atividades em escalas de 12h x 36h, 24h x 72h ou 40 horas semanais (oito horas diárias). As admissões ocorrerão pelo regime estatutário (garantia de estabilidade).