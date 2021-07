O caso foi apresentado ao plantão da 143ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 29/07/2021 19:05

ITAPERUNA - Agentes da Operação Barreira Fiscal do Posto Timbó, na RJ 186, Cruzamento de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, flagraram o transporte de quase duas toneladas de carne bovina, quem eram transportadas fora das especificações exigidas pela legislação. A equipe realizava ação de rotina em frente à sede da unidade quando abordou um caminhão baú e ao verificarem as documentações descobriram que a mercadoria, que seria entregue a um supermercado em Bom Jesus do Itabapoana, não apresentava refrigeração adequada. O caso foi apresentado ao plantão da 143ª DP que registrou, mas não há confirmação da destinação final da carga.