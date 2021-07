Encontro com o deputado estadual Jair Bittencourt, juntamente com o diretor da Diretoria de Obras e Conservação Regional I do DER-RJ, Newton Júnior. - Divulgação/PMVS

Publicado 30/07/2021 17:27

VARRE-SAI - Os prefeitos de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, acompanhado do vice-prefeito João Batista de Souza Freitas, e o prefeito de Porciúncula, Léo Coutinho, com o vice-prefeito Andrio Zanirati, se reuniram na manhã desta sexta-feira (30/07), com o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Jair Bittencourt, juntamente com o diretor da Diretoria de Obras e Conservação Regional I do DER-RJ, Newton Júnior .

Jair Bittencourt explicou que a visita era em nome do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e do secretário de Estado das Cidades, Uruan Cintra de Andrade, para falar sobre o asfaltamento dos 5 km da estrada do Contorno, em Varre-Sai, que será realizado em parceria com a Prefeitura de Varre-Sai. A estrada se inicia próximo ao Mercado do Produtor e vai até a RJ-214, depois do Estádio Municipal Torino Fabri, e tem como objetivo desviar o trânsito de veículos pesados da cidade.

O deputado destacou que também estava representando o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, e o governador do RJ que solicitaram um levantamento técnico do asfaltamento dos 17 km da RJ 198, no trecho que liga Varre-Sai à Santa Clara, distrito de Porciúncula. “As duas obras são importantíssimas para os dois municípios. Quero ressaltar a união dos prefeitos e vereadores para conquistar essa tão importante obra que é o asfaltamento da estrada que liga Varre-Sai à Santa Clara com valor estimado de aproximadamente R$ 25 milhões”, afirmou o vice-presidente da Alerj.

Na ocasião, os dois prefeitos assinaram um ofício formalizando oficialmente o pedido de asfaltamento da estrada.

O asfaltamento do trecho vai beneficiar o escoamento da produção rural dos dois municípios que são os maiores produtores de café do Estado. “Tivemos a visita do deputado Jair Bittencourt e do diretor do DER-RJ, Newton Júnior, que vieram falar da obra já programada da Estrada do Contorno que será feita em parceria com a Prefeitura de Varre-Sai. E também, do asfaltamento da estrada que liga Varre-Sai à Santa Clara. Destacamos a importância das obras, principalmente em relação ao escoamento da nossa safra cafeeira”, afirmou o prefeito Silvestre.

O prefeito de Porciúncula, Léo Coutinho, falou da ajuda do vice-presidente da Alerj aos municípios da região. “Agradecemos o empenho do deputado Jair Bittencourt nessa questão do asfaltamento entre a estrada que liga os dois municípios. Quem conhece o Jair, sabe que ele sempre quer ajudar os municípios do Noroeste”, afirmou o prefeito de Porciúncula, Léo Coutinho.

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito de Varre-Sai e reuniu o presidente da Câmara de Varre-Sai, Luiz Carlos Mota e os vereadores Rafael Ramos, José Pedro Rodolphi Júnior, Cláudio Paulanti, Fabrício Pimentel, Waltair Nery e José Carlos Monteiro. E os vereadores de Porciúncula: Marcelo Menin, Luciano Carvalho e Wendel Godinho Zanirati.

Além dos secretários municipais de Varre-Sai: de Meio Ambiente, Antônio Ferreira; de Agricultura, José Maria de Freitas Pellegrini; Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra; de Esportes, José Carlos Estevão de Castro; de Saúde, Rafael Fabbri Ramos; de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabbri Moraes; de Obras, José Maria Pelegrini; de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva; de Defesa Civil, Carlos Humberto Faria Barbosa; de Estradas Vicinais, Emerson Pimenta Lopes e ainda do Procurador do Município, Gabriel Vargas Ferreira Gonçalves.

