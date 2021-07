O fato foi registrado na 137ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 30/07/2021 17:42

Miracema - Uma pistola da marca Taurus de calibre 380 com numeração suprimida, carregador e 30 munições foi apreendida no Morro da Jove, em Miracema, no Noroeste Fluminense. De acordo com denúncia, integrantes de uma facção criminosa esconderam material em uma residência localizada à Rua Neuci Batista de Moraes. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) fizeram contato com o morador, que autorizou buscas. Durante os trabalhos os agentes encontraram a arma de fogo. O fato foi registrado na 137ª DP.