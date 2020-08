Morre bebê que teve corpo queimado em hospital; enfermeira responderá por homicídio

Rio - Morreu na tarde desta sexta-feira a bebê de 6 meses que teve o corpo queimado enquanto estava internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, em Niterói . A informação foi confirmada por Luiz Jorge Rodrigues, delegado titular da 78ªDP (Fonseca), que investiga o caso. Juliana Duarte Anastácio teve 37,5% do corpo queimado no último dia 18 e não resistiu aos ferimentos.

responderá por homicídio, segundo o delegado Luiz Jorge. De acordo com a mãe da criança, Luara dos Santos, de 23 anos, a pequena foi internada devido a um quadro de meningite mas seu caso se agravou depois que uma enfermeira deu banho na bebê com água quente com temperatura de aproximadamente 50ºC. A funcionária foi afastada da unidade de saúde no último dia 26 por lesão corporal. Com a morte da menor nesta sexta-feira, agora elapor, segundo o delegado Luiz Jorge.

Ainda de acordo com Luiz, a direção do hospital também pode ser responsabilizada pela demora da comunicação à polícia. "A delegacia ficou sabendo do caso através dos jornais, nada foi comunicado".

Procurada, a Polícia Civil não deu retorno até a publicação desta reportagem.

*Matéria em atualização