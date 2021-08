Exames de ultrassonografia são realizados todas as segundas feiras conforme informações na reportagem. - Foto: divulgação/PMP

Publicado 01/08/2021 19:46

Porciúncula - A Unidade Mista de Saúde Dr. Antônio Monteiro, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, adquiriu um novo equipamento para realização de exames de ultrassonografia. O exame, que já foi realizado no município, estava sendo feito em Bom Jesus do Itabapoana-RJ, devido ao aparelho local estar com problemas. Agora, os pacientes não terão que se descolar até outro município para realizá-lo.

“Temos de comemorar este importante momento, com a aquisição do novo aparelho, que dá sequência ao planejamento de expansão dos serviços de saúde na Unidade Mista”, disse o prefeito Léo Coutinho.

Segundo o secretário de Saúde Higino Reis Lira, são mais de 40 exames de ultrassonografia realizados semanalmente pelo município, totalizando cerca de 160 exames mensais. “Isto traz bem estar e qualidade de vida para a população”.

“Os exames de ultrassonografia são realizados todas as segundas feiras, e são agendados pela Policlínica, após o paciente ter passado pela consulta médica, nas Unidades Básicas de Saúde”, explica o administrador da Unidade Mista de Saúde, João Paulo Barbosa Lima Neto.