O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 136ª DP.Foto: divulgação

Publicado 01/08/2021 19:43

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 53 anos foi preso em flagrante por furto de uma moto no distrito de Campelo, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua-RJ), após receberem informações sobre veículo furtado, deslocaram-se até a Rua José Miguel Souto onde localizaram a motocicleta Honda/Biz de cor verde, a qual uma mulher de 21 anos apresentou a documentação do veículo, informando que havia sido furtada no dia último dia 30.

O suspeito se apresentou como comprador do veículo, mas não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a compra. O caso foi registrado na 136ª DP sendo o homem autuado com base no artigo 155 do CP e permanecendo à disposição da Polícia Civil.