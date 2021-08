O caso foi registrado na 140ª DP. - Foto: divulgação

Publicado 01/08/2021 19:54

NATIVIDADE - Cinco papelotes de cocaína foram apreendidos em Ourânia, distrito de Natividade no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento de rotina pela Rua Dois de Janeiro observaram um morador de 28 anos em atitude suspeita. Foi feita revista pessoal e apreendido o material entorpecente. O envolvido foi autuado por posse e uso de droga na 140ª DP e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.