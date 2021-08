Manifestações populares em Italva e Itaperuna, no Noroeste Fluminense. - Fotos: divulgação/ Jorge Luiz online/ reprodução internet

01/08/2021

O domingo foi marcado por manifestações em apoio a PEC do voto impresso e auditável e também ao presidente Jair Bolsonaro, em algumas cidades do Noroeste Fluminense, entre estas Italva e Itaperuna.



Em Itaperuna, apoiadores estiveram reunidos, às 10h horas, em frente ao Mercado do Produtor localizado na Rodovia BR-356. Diversos motociclistas se uniram a carreata que percorreu as principais vias do município. O grupo seguiu até o Posto Caiçara. Um boneco gigante do presidente se tornou uma das atrações que serviu de registro fotográfico para os manifestantes que tiraram uma grande foto, que será enviada a Jair Bolsonoro, apoiando a PEC 135/19 .





Já em Italva, os apoiadores se reuniram no Parque Industrial, às 13h, com destino ao Parque de Exposições do município, no bairro Boa Vista, onde está localizada a Prefeitura Municipal de Italva. A organização contou com um grupo de Whatsapp para ajustar detalhes do ato. "Tivemos cerca de 100 carros e aproximadamente 250 pessoas. Provavelmente em 7 de setembro teremos outra manifestação", disse Woshington Talon Hespanhol (presidente do PSL na cidade). Assista carreata em Italva. Continua após vídeo.

Comissão pode votar PEC do Voto Impresso na próxima quinta-feira - De acordo com a Agencia Brasil, a Comissão Especial do Voto Impresso (PEC 135/19) se reúne na próxima quinta-feira (5) para votar o parecer do relator, deputado Filipe Barros (PSL-PR). A reunião está marcada para as 14 horas, em plenário a definir. Os integrantes da comissão vão analisar um substitutivo elaborado por Filipe Barros. Apresentado no final de junho, o texto exige a adoção de um tipo de urna eletrônica que permita a impressão do registro do voto. Esse registro será uma espécie de cédula em papel, a ser depositada em recipiente indevassável, assegurada a conferência pelo eleitor, mas sem qualquer contato manual.



Segundo o texto do relator, a apuração se dará após a votação e ainda nas seções eleitorais, por meio de equipamento automatizado para contagem dos registros dos votos, aptos à verificação visual. Para garantir o sigilo do voto, será proibido o uso de qualquer elemento de identificação do eleitor na cédula impressa.