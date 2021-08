Vinte e oito novos servidores municipais foram nomeados. - Foto: divulgação/PMP

Publicado 03/08/2021 19:39

PORCIÚNCULA - A Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, nomeou mais 28 servidores aprovados nos concursos públicos 01/2019 e 02/2019. A posse foi dada pelo prefeito Leonardo Coutinho no Gabinete Municipal, nessa segunda-feira (02/08). Foram nomeados desta vez, candidatos aprovados em 07 áreas: Merendeiras (05), Motorista (03), Apoio (15), Assistente Social (01), Farmacêutico (01) e Professor suporte pedagógico (01).

Segundo o prefeito Léo Coutinho, os candidatos estão sendo nomeados de acordo com a vacância de cargos, em consonância com a Lei Complementar 173/2020: “Quero parabenizar os aprovados nos concursos e desejar sucesso em suas novas carreiras. Na medida do possível estamos nomeando os candidatos conforme as vagas vão surgindo”, disse o prefeito.