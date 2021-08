O atleta, que cursa Educação Física, agradece a Prefeitura de Porciúncula, pelo apoio. - Foto: divulgação/PMP

O atleta, que cursa Educação Física, agradece a Prefeitura de Porciúncula, pelo apoio.Foto: divulgação/PMP

Publicado 04/08/2021 15:57

PORCIÚNCULA - Mantendo a tradição do sucesso das artes marciais em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, o atleta Carlos Fernando Filho tem levado o nome do município para além das fronteiras do Estado. Este ano o faixa preta 3º Grau em Jiu Jitsu, esteve presente em vários importantes eventos, competindo na categoria leve, até 76 quilos.

Fernando obteve a 2ª colocação no Pan Americano, que aconteceu na Vila Militar em Deodoro, no Rio de Janeiro (30/06). Participou do Sul Americano Open, também em Deodoro (30/05), onde obteve a 3ª colocação. Nesta competição também participou o faixa roxa, Mikon Ferreira, aluno de Fernando, que foi Campeão Sul Americano na categoria meio-pesado. Mas as conquistas não ficam por ai, Fernando também se consagrou bicampeão no Campeonato Estadual de Jiu Jitsu (11/07), na Barra da Tijuca e obteve a 3ª colocação no Campeonato Hélio Gracie (20/06), em Deodoro.

O atleta, que cursa Educação Física, agradece a Prefeitura, pelo apoio: “O município nos ajudou com transporte, custeio de passagens e alimentação. E agora com a pontuação obtida, temos a possibilidade de dar entrada na Bolsa Atleta”, comemora Fernando.